Президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи незаконно прослушивали 1572 раза. Министерство внутренних дел страны начало расследование.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В субботу в Сербии провели заседание Совета национальной безопасности. Выяснилось, что к незаконной прослушке были причастны высокопоставленные чиновники МВД.

— Всех проверили на полиграфе, сразу скажу — все они отвечали на самые важные вопросы, которые мы им задавали, и в основном это касается незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда — сказал Александр Вулин.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что прослушка является попыткой государственного переворота.

По ее мнению, к этому причастны люди из МВД, правящей Сербской прогрессивной партии, а также представители криминальных кругов и мафии. Она также предположила, что главной целью было устранение Александра Вучича.

По его словам, все было передано в прокуратуру по организованной преступности. О мотивах прослушки Александр Вулин не сообщил.