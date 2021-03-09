Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в гибридной войне с российским агрессором Украине следует активнее использовать английский язык.

Об этом он сказал на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», пишет «Украинская правда».

— К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык, как первичный фундаментальный язык нашей независимости. И второй вопрос — к сожалению, мы за 30 лет не поняли вопрос английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем со стороны Российской Федерации, - сказал Алексей Данилов.

По его мнению, многие политики и президенты в Украине заигрывали с русским языком, продолжая «копать под себя яму». Теперь государство агрессор на 100% использует языковой вопрос в гибридной войне с Украиной.

По словам секретаря СНБО, знание молодежью английского языка является залогом независимости украинского государства. По мнению Данилова, английский язык «должен использоваться с детского сада, со школы».

Сейчас в Украине, мол, много людей, которые обучают английскому, но очень мало, тех, кто действительно его знает и пользуется.

Секретарь СНБО считает: когда общество удастся настроить на англоязычные издания, тогда вопрос, который сейчас стоит на повестке дня — лингвистической войны, которую ведет Российская Федерация, — может постепенно исчезать.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что знание английского языка станет обязательным для офицеров ВСУ с 2025 года.