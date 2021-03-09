Президент Владимир Зеленский считает, что ответом на увеличение количества заражений коронавирусной инфекцией должно быть увеличение темпов вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

— Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекции является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом, — об этом заявил Владимир Зеленский.

В сообщении также указывается, что во время селекторного совещания министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с председателями ОГА, а премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом — почти 21 тысяча против 17 тысяч 600.

В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он также сообщил, что если большинство областей страны окажутся в красной зоне карантина, правительство будет вынуждено ввести локдаун.