Индия планирует купить у США 30 вооруженных дронов для усиления своей морской и наземной обороны, поскольку сохраняется напряженность в отношениях Китая и Пакистана.

О закупке сообщает Bloomberg.

В следующем месяце южноазиатская страна одобрит покупку за 3 миллиарда долларов 30 дронов MQ-9B Predator, производимых компанией General Atomics из Сан-Диего, заявили официальные лица Индии. Сделка расширит военный потенциал Индии, поскольку имеющиеся у нее дроны можно использовать только для наблюдения и разведки, для непосредственных атак у них нет вооружения.

По сообщениям местных СМИ, министр обороны США Ллойд Остин, как ожидается, посетит Индию в этом месяце, а президент Джо Байден вскоре присоединится к своим коллегам из Индии, Японии и Австралии на первой встрече блока «квадроцикл». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о встрече, но не назвал дату переговоров. Ожидается, что переговоры пройдут удаленно.

Дрон MQ-9B может летать около 48 часов и нести полезную нагрузку около 1700 кг. прошлом году Индия арендовала два невооруженных MQ-9 Predator, поскольку пограничная напряженность с Китаем угрожала перерасти в полномасштабный конфликт.

Ранее НикВести сообщали, что киевский стартап, разрабатывающий недорогие технологии борьбы с дронами, создал дешевую беспилотную авиационную систему для отслеживания цели в полете и нанесения кинетического удара.