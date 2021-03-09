Минюст объявило конкурс на услуги юридического характера и представительства в судебном деле по иску китайских акционеров «Мотор Сич» к украинской стороне.

Соответствующую заявку разместили на портале Prozzoro.

Министерство юстиции согласно заплатить победителю конкурса 26,2 миллионов гривен за выполнения юридических услуг.

Правительство своим указом от 20 января одобрило закупку министерством юстиции юридических услуг для защиты интересов государства в деле на $3,5 млрд по иску китайских инвесторов.

Инвесторы направили инвестиционный спор в международный арбитраж против Украины в декабре 2020 года. Основания для иска – нарушение соглашения между Правительством Украины и Правительством Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ранее НикВести сообщали, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в парламенте в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич».