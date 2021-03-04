Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в парламенте в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич».

Об этом он сказал в комментарии каналу «Прямой», передает Экономическая Правда.

— Сегодня, точнее не сегодня, а на этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации «Мотор Сичи». Вы знаете, что наложили санкции против китайских компаний. Этот вопрос обороноспособности ... Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании, — сказал Давид Арахамия.

Политик говорит, что сотрудники предприятия, которое собираются национализировать, просят Раду определить его статус и дальнейшуюу судьбу.

— Это часть ситуаций в отношениях с Китаем, надо проводить переговоры. Но, мне кажется, нам надо регистрировать законопроект, потому что сейчас полностью не определено состояние предприятия, там работают несколько десятков тысяч человек. Они обращаются к нам и просят определить, какой статус и какое будущее у этого предприятия. Это важное предприятие, градообразующее в Запорожье. Надо над этим работать, — добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай главной геополитической угрозой — страной, которая может вызвать у него разногласия с администрацией Джо Байдена и Конгрессом. Он также заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций «Мотор Сичи».

Также напомним, что 31 января, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание компании «Мотор Сич». Однако на место собрания приехали представители Службы безопасности Украины.

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Отметим, владельцы компании «Мотор Сич» продали свои акции китайским инвесторам.

Ранее НикВести писали, что украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии через родственного боснийского посредника.