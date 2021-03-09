Министр туризма страны Харис Теохарис заявил, что Греция намерена открыть границы для иностранных туристов с 14 мая.

Об этом пишет Европейская правда.

Как сообщается, министр сказал об этом во время выступления из Афин в рамках самой большой в мире туристической выставки ITB в Берлине.

По его словам, Греция готова приветствовать всех туристов, если они вакцинировались от коронавируса, имеют антитела к вирусу или отрицательный результат теста на COVID-19.

Харис Теохарис рассказал, что по прибытии в страну туристов выборочно будут тестировать на коронавирус с помощью экспресс-тестов. Если результаты будут положительными, инфицированных людей будут немедленно изолировать. Все медицинские расходы на себя возьмет греческое государство.

Кроме того, он сказал, что греческое правительство будет отдавать особый приоритет вакцинации работников из сферы туризма и обяжет сотрудников сектора регулярно проходить тестирование.

Министр также сообщил, что до 14 мая правительство начнет постепенно снимать коронавирусные ограничения.

Напомним, в феврале премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал ужесточение карантина в регионе Аттика, в который входит столица страны — Афины.