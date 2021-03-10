Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что городская власть непрерывно ведет работы по поиску места для размещения нового кладбища. Старые места захоронений закончатся в течение ближайших трех лет.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Андрея Цымбала, городские власти рассматривали разместить кладбище в черте города. Однако, по его мнению, от подобной идеи стоит отказаться, так как рассматриваемые земельные участки предназначены для обустройства там технопарков.

— На сегодняшний день в черте города новых участков под кладбище мы не планируем. Тот участок, который в свое время отводился на второй промышленной зоне достаточно большой. Я считаю, что надо пытаться найти другое место. Почему? Промзона — это район, который изначально предусматривался для развития города. Туда подведены все коммуникации. Это фактические технопарк готовый, к которому подвели все коммуникации. У нас и так в городе не много резервов, чтобы делать там кладбище. По моему мнению, это неправильно, — сказал Андрей Цымбал.

При этом главный архитектор говорит, что работа по подбору участка на котором может расположиться новое кладбище «ведется непрерывно», но пока безуспешно.

— Работа ведется непрерывно (по поиску места для размещения кладбища, - прим.). Были предложения по использованию одного из объектов Министерства обороны, в Калиновке. Велись об этом переговоры. Велась работа по созданию крематория. Но по исследованиям у нас люди более склонны к традиционным захоронениям. Нужно искать место за чертой города, — заявил чиновник.

Особенно обостряет данную проблему, по словам Андрея Цымбала, ограниченность действующих мест для захоронения в Николаеве, которые могут закончиться уже через 3 года.

— Буквально два-три года и те резервы, которые остались у города по захоронениям просто закончатся. Времени не так много, чтобы эти вопросы. Нас поджимает ситуация, — уточнил он.

Напомним, ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.