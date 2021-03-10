Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что городская власть непрерывно ведет работы по поиску места для размещения нового кладбища. Старые места захоронений закончатся в течение ближайших трех лет.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Андрея Цымбала, городские власти рассматривали разместить кладбище в черте города. Однако, по его мнению, от подобной идеи стоит отказаться, так как рассматриваемые земельные участки предназначены для обустройства там технопарков.
— На сегодняшний день в черте города новых участков под кладбище мы не планируем. Тот участок, который в свое время отводился на второй промышленной зоне достаточно большой. Я считаю, что надо пытаться найти другое место. Почему? Промзона — это район, который изначально предусматривался для развития города. Туда подведены все коммуникации. Это фактические технопарк готовый, к которому подвели все коммуникации. У нас и так в городе не много резервов, чтобы делать там кладбище. По моему мнению, это неправильно, — сказал Андрей Цымбал.
При этом главный архитектор говорит, что работа по подбору участка на котором может расположиться новое кладбище «ведется непрерывно», но пока безуспешно.
— Работа ведется непрерывно (по поиску места для размещения кладбища, - прим.). Были предложения по использованию одного из объектов Министерства обороны, в Калиновке. Велись об этом переговоры. Велась работа по созданию крематория. Но по исследованиям у нас люди более склонны к традиционным захоронениям. Нужно искать место за чертой города, — заявил чиновник.
Особенно обостряет данную проблему, по словам Андрея Цымбала, ограниченность действующих мест для захоронения в Николаеве, которые могут закончиться уже через 3 года.
— Буквально два-три года и те резервы, которые остались у города по захоронениям просто закончатся. Времени не так много, чтобы эти вопросы. Нас поджимает ситуация, — уточнил он.
Напомним, ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.
Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что городская власть непрерывно ведет работы по поиску места для размещения нового кладбища. Старые места захоронений закончатся в течение ближайших трех лет.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Андрея Цымбала, городские власти рассматривали разместить кладбище в черте города. Однако, по его мнению, от подобной идеи стоит отказаться, так как рассматриваемые земельные участки предназначены для обустройства там технопарков.
— На сегодняшний день в черте города новых участков под кладбище мы не планируем. Тот участок, который в свое время отводился на второй промышленной зоне достаточно большой. Я считаю, что надо пытаться найти другое место. Почему? Промзона — это район, который изначально предусматривался для развития города. Туда подведены все коммуникации. Это фактические технопарк готовый, к которому подвели все коммуникации. У нас и так в городе не много резервов, чтобы делать там кладбище. По моему мнению, это неправильно, — сказал Андрей Цымбал.
При этом главный архитектор говорит, что работа по подбору участка на котором может расположиться новое кладбище «ведется непрерывно», но пока безуспешно.
— Работа ведется непрерывно (по поиску места для размещения кладбища, - прим.). Были предложения по использованию одного из объектов Министерства обороны, в Калиновке. Велись об этом переговоры. Велась работа по созданию крематория. Но по исследованиям у нас люди более склонны к традиционным захоронениям. Нужно искать место за чертой города, — заявил чиновник.
Особенно обостряет данную проблему, по словам Андрея Цымбала, ограниченность действующих мест для захоронения в Николаеве, которые могут закончиться уже через 3 года.
— Буквально два-три года и те резервы, которые остались у города по захоронениям просто закончатся. Времени не так много, чтобы эти вопросы. Нас поджимает ситуация, — уточнил он.
Напомним, ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.