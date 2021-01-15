Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам сегодня, 15 января, передаёт корреспондент НикВести.

При этом, городской голова рассказал, что проблему кладбищ в Николаеве стоит решить также в рамках утверждения депутатами горсовета нового Генерального плана города, которое должно состояться в этом году.

— Это проблемный вопрос, который касается соседей. Есть участки, которые сегодня могут быть выделены под кладбище, но все люди, которые живут в 50-километровой зоне начинают рассказывать, что им будет плохо от этого кладбища. Поэтому я думаю, что это будет одна из проблем, которую предстоит решить в рамках голосования генплана города и один из вопросов, который предстоит решить на уровне области, потому что участков, которые могут быть использованы под кладбище на территории города Николаева сегодня нет, – рассказал Александр Сенкевич.

Мэр настаивает на необходимости обустройства кладбища, а также промышленных объектов за пределами Николаева, чтобы не создавать неудобства гражданам. Он привел в пример предприятие «Экотранс», на деятельность которого жалуются жители микрорайона Намыв.

— Моя позиция – город Николаев не должен стать городом-кладбищем. Теория урбанистики говорит о том, что все производства должны быть вынесены за территорию города, а не находиться внутри, отравляя горожан или создавая какие-то проблемы. Сегодня мы видим предприятие «Экотранс», которое создает безобразия жителям Намыва, – сказал Александр Сенкевич.

Отвечая на вопрос журналиста о земельном участке площадью 55 гектаров по улице Херсонское шоссе, 112 на выезде из Николаева в сторону Баштанки, который ещё 6 лет назад был выделен для обустройства там нового городского кладбища, Александр Сенкевич заявил, что этот участок является перспективным для размещения там инфраструктурных объектов.

— Эта зона (улица Херсонское шоссе, 112, – прим.), имеет два подьездных пути – Баштанское шоссе и Херсонское шоссе. Это чуть ли не единственное место, которое имеет пустую территорию с подъездом железнодорожной ветки, возможность её расширения, газ среднего и большого давления, ЛЭП, который проходит через эту территорию. Является ли логичным создание кладбища на территории с таким транспортно-логистическим потенциалом и подведенными уже существующими инфраструктурными объектами? Очевидно, что ответ «нет», – сказал Александр Сенкевич.

При этом он отметил, что на территории области есть большое количество заброшенных земель, нераспаеваных земель запаса, которые можно использовать под кладбище, в том числе и рядом с уже существующими кладбищами.

— Сегодня на территории области есть большое количество заброшенных территорий или территорий запаса, которые могут быть использованы под кладбище. В том числе и рядом с кладбищами, находящимися на территории посёлков и сёл. У нас есть территории министерства обороны, которые могут также быть использованы, потому что они находятся обособленно от мест, где могут быть расположены населенные пункты. Это логично, потому что там нет ни электричества, ни воды, ни железнодорожных путей, то есть можно это использовать. Конечно, мы будем сейчас работать с новым председателем облгосадминистрации, чтобы вместе с областным советом определить ряд таких участков. По большому счету в городе Николаеве живет половина жителей всей области, ежедневно в Николаеве умирает от 15 до 30 человек, конечно, их нужно где-то похоронить, – заявил городской голова.

Александр Сенкевич также затронул тему создания крематория, но отметил, что для того, чтобы он работал, нужен спрос со стороны жителей.

— Вопрос о создании на территории между Херсонской областью и Николаевской крематория также нужно решать на уровне областей. Я понимаю, что большинство христиан, проживающих на территории наших областей не поддерживают кремацию, но это мировая практика других христианских стран, живущих на маленьких территориях. В любом случае, в Библии ничего не сказано о том, что это запрещается. Для того, чтобы крематорий работал, нужно, чтобы было желание людей пользоваться этими услугами. Кроме того, в Украине нет услуги оплаты за место на кладбище, поэтому ничего не подталкивает нас к тому, чтобы строить крематорий, – сказал Александр Сенкевич.

В мае 2020 года мэр Николаева заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого городской голова планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.