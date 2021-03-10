Утром в среду, 10 марта, в фойе Николаевского областного совета состоялся первый молитвенный завтрак, организованный главой облсовета Анной Замазеевой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В мероприятии приняли участие чиновники, депутаты и духовенство, которые также представляли разные конфессии. Первой с приветственной речью выступила непосредственно глава облсовета Анна Замазеева, заявив о том, что молитвенный завтрак — способ выстроить диалог между представителями разных конфессий для решения проблем людей.

— Сегодня мы все вместе собрались на этот молитвенный завтрак, чтобы в первую очередь проявить толерантность друг другу. И сегодня в совместной молитве, совместной трапезе показать единство церквей в таких вопросах как мир, любовь к Богу, любовь к ближнему. Мораль — это главный элемент религии. Еще один из базисов нашего завтрака — общечеловеческие ценности. Такие одинаковые для всех — для христиан, для католиков, для мусульман. Это все, что нас объединяет и не вызывает противоречий. Наше ежедневное общение ограничено, в принципе, о чем мы и говорим. О чем говорили в кулуарах Николаевского областного совета, областной государственной администрации. Говорим о революции и другом. Но подняться над всем этим и оглянуться — очень тяжело. И как раз нам в помощь этот молитвенный завтрак, — сказала Анна Замазеева.

Глава облсовета добавила, что представители всех конфессий, которые пришли на завтрак, «ведут свою паству к Богу каждый своей дорогой».

— Поэтому я хотела бы, чтобы мы сегодня нашли общий язык, те точки соприкосновения, на которых можно построить диалог, поскольку именно к церкви и к власти приходят люди с будничными проблемами, и мы должны объединить усилия, чтобы их решить, — завершила свое выступление она.

Вторым взял слово Правящий Николаевской епархией Православной церкви Украины митрополит Владимир (Ладыка). Он также зачитал молитву «Отче наш», к которой присоединились участники завтрака.

В своем выступлении он высказал мнение, что пандемия коронавируса — кара, посланная человечеству за грехи, и призвал всех обратиться к Богу.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким был краток.

— Я всегда считал, что Бог внутри нас. И он охраняет нас от плохих поступков. Мы можем только своим примером показать, как мы должны себя вести, и ожидать от других только то, что мы сами им даем. Я уверен в том, что церковь помогает нам жить по совести, не допускать ошибок и учит наших детей, как правильно жить. Спасибо, — сказал он.

После него слово взял правящий Вознесенской епархией УПЦ архиепископ Алексий (Шпаков), отметив, что ему приятно видеть разных представителей церквей. Он добавил, что у общества должны быть единое тело и душа, и что законы, которые принимают депутаты без веры в Бога, не могут улучшить жизнь людей.

На молитвенный завтрак прибыл и народный депутат от партии «За майбутнє», представляющий в Верховной Раде Одесскую область, Анатолий Урбанский. Нардеп известен своей активной критикой ЛГБТ-сообщества и в своем выступлении призвал коллег из ВРУ не ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

После его выступления началась трапеза. Завтракали участники мероприятия под выступление директора департамента соцзащиты ОГА Оксаны Ельчиевой, которая рассказывала о работе своего подразделения и помощи населению, которое оно оказывает.

Позже к завтраку присоединился и Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Я думаю, что все мы понимаем, что данное мероприятие не является религиозным. Мы не планируем заниматься здесь проповедями. Думаю, что после данных встреч не добавится людей, которые уверуют в Бога. Но сегодня мы собрались здесь вместе, чтобы показать единство церквей в желании иметь мир на нашей земле и в желании распространять добро на Николаевщине, — сказал он.

Мэр добавил, что Николаевская область — многонациональная, многокультурная и многорелигиозная местность, призвав искать точки соприкосновения и любить друг друга.

После окончания его речи завтрак продолжился. Закончилась трапеза выступлением церковного хора.

Как сообщалось, ранее Анна Замазеева анонсировала ежеквартальные молитвенные завтраки.

Напомним, в прошлом в Николаеве также власть регулярно участвовала в религиозных мероприятиях. В частности, в 2017 году бывший глава Николаевской области Алексей Савченко попросил представителей конфессий Николаевщины, чтобы они помолились за николаевский аэропорт и стадион в парке «Победы».

Тогда также в Николаеве на Соборной площади состоялся молебен за победу над агрессором и мир в Украине.

В начале 2018 года на Соборной площади Николаева собрались прихожане разных конфессий, чтобы помолиться за местную власть в лице главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, а также за исполняющую обязанности мэра города – секретаря Николаевского горсовета Татьяну Казакову.

Кроме того, тогдашний губернатор Николаевщины Алексей Савченко подарил сотруднику прокуратуры Николаевской области Артему Демиде Библию и икону Георгия Победоносца.