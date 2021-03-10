Народный депутат Украины от партии «За майбутнє» Анатолий Урбанский призвал коллег из Верховной Рады отказаться от ратификации Стамбульской конвенции против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Об этом он сказал во время молитвенного завтрака, организованного главой Николаевского облсовета Анной Замазеевой в среду, 10 марта, предает корреспондент НикВести.

Анатолий Урбанский считает, что Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием противоречит христианским ценностям.

— Я как народный депутат хочу вам сказать, что сейчас в сессионный зал вносится ратификация Стамбульской конвенции. Вы знаете, что это? Это подмена понятий. Это подмена понятий, которая происходит сейчас во всем, как говорят, цивилизованном мире. Я, я думаю, что все мои коллеги-депутаты за европейский вектор развития, безусловно. Но, почему-то, мы все хорошее забываем. А какие-то новые понятия... подмена понятий происходит, христианские ценности у нас выбивают из-под ног. Это уже в Польше происходит, в христианской стране. Сейчас сейм отзывает свои подписи, говорит о выходе из этой ужасной Стамбульской конвенции. Это только маленький пример. Сейчас, вы знаете, в момент перехода власти от одной силы к другой, воспользовались этой паузой и смогли напечатать книжку, вы вдумайтесь, и она уже во всех библиотеках, где ЛГБТ-сообщество, «Принцесса и принцесса» (книга Кейти О`Нилл «Принцесса+принцесса: долго и счастливо», — прим.), две принцессы. Поэтому я хочу поблагодарить руководство области и сказать, что это очень важный шаг, — сказал он.

Анатолий Урбанский

Анатолий Урбанский привел в пример регион Bible Belt в США, который включает в себя Южные штаты, где массово проповедуется евангельский протестантизм.

— Я верю в то, что Украина не свернет с христианского пути, и это будет европейский пояс, христианский пояс, — резюмировал он.

Анатолий Урбанский был избран в одномандатном округе № 143 в Одесской области. Он известен также заявлениями против ЛГБТ-сообщества в Украине.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.

Стамбульская Конвенция является первым юридически обязывающим документом, который «создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в отношении женщин» и направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных.

Он характеризует насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и форму дискриминации (статья 3а). Странам следует проявлять должную добросовестность при предотвращении насилия, защите жертв и привлечении к ответственности виновных (статья 5).

Конвенция также содержит определение гендера: «социально сконструированные роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин» (статья 3с).

Кроме того, Конвенция устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин. Государства, которые ратифицируют Конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое насилие (статья 33), преследование (статья 34), физическое насилие (статья 35), сексуальное насилие, в том числе изнасилование (статья 36), принудительный брак (статья 37), калечение женских половых органов (статья 38), принудительные аборты и принудительную стерилизацию (статья 39). Конвенция гласит, что сексуальные домогательства (харассмент) должны подлежать «уголовному или иному правовому наказанию» (статья 40). Конвенция также включает статью о преступлениях, совершенных во имя так называемой «чести» (статья 42).

Напомним, в центре Киева 8 марта состоялся Марш женщин — акция, призванная привлечь внимание к проблемам равенства прав женщин и мужчин, а также домашнего насилия. Участницы и участники акции требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию.