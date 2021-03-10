Королевский флот будет постоянно находиться в Арктике, чтобы противостоять стратегическому преимуществу РФ в этих водах и защитить британские торговые пути.
Об этом пишет The Times, ссылаясь на источник в силовом ведомстве Соединенного Королевства.
Оперативная группа в Баренцовом море получит усиление фрегатом в ближайшие месяцы на фоне опасений, что изменение климата может привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами.
Министерство обороны Великобритании расценивает изменения климата в этом регионе как «серьезную угрозу безопасности». 16 марта Минобороны опубликует документ «Глобальная Британия в эпоху конкуренции», в котором будет пункт о том, как Российская Федерация угрожает британским интересам в арктических водах.
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Королевский флот будет постоянно находиться в Арктике, чтобы противостоять стратегическому преимуществу РФ в этих водах и защитить британские торговые пути.
Об этом пишет The Times, ссылаясь на источник в силовом ведомстве Соединенного Королевства.
Оперативная группа в Баренцовом море получит усиление фрегатом в ближайшие месяцы на фоне опасений, что изменение климата может привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами.
Министерство обороны Великобритании расценивает изменения климата в этом регионе как «серьезную угрозу безопасности». 16 марта Минобороны опубликует документ «Глобальная Британия в эпоху конкуренции», в котором будет пункт о том, как Российская Федерация угрожает британским интересам в арктических водах.
Ранее НикВести сообщали, что США и Великобритания рассматривают перспективу введения дополнительных санкций в отношении России, возможно, направленных на суверенный долг.