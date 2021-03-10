Для российских пользователей с 10 марта работа платформы микроблогов Twitter будет замедленной, это стало попыткой давления на соцсеть, чтобы защитить россиян от «влияния противоправного контента».

Об ситуации рассказывает Настоящее время.

В ведомстве сообщили, что «интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

На первом этапе будет замедлен доступ к Twitter с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств пользоваетелей.

Роскомнадзор предупредил, что если платформа продолжит игнорировать требования об удалении противоправного по российскому законодательству контента, то меры давления могут быть ужесточены, рассматривается и вариант блокировки доступа к соцсети.

Днем перестали открываться сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Госдумы и ряда других органов власти РФ. Об этом сообщали пользователи интернета как из России, так и из-за рубежа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у него сайты работают. И добавил, что пока не может прокомментировать поломки.

В Министерстве цифрового развития РФ пояснили, что проблемы с доступом ко многим государственным сайтам связаны со сбоями в работе оборудования компании "Ростелеком". В ведомстве заявили, что к возникшим неполадкам решение Роскомнадзора замедлить работу соцсети Twitter не имеет отношения.

Напомним, Роскомнадзор сообщил о намерении оштрафовать социальные сети якобы в связи с распространением информации, «направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях».