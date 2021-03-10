Для Николаевской области остается приоритетной задача по реализации Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.

Игорь Кузьмин отметил, что сейчас в Николаевской ОГА состоялась реорганизация и уже выполненные задания в части тех управлений и отделов, которые отвечают за «Большое Строительство». Уже создано и запущено в работу Государственное предприятие «Агентство автомобильных дорог Николаевской области», которое будет выступать заказчиком дорог местного значения, проводить тендерные закупки, разработку проектов и их реализацию на этих дорогах.

— Это достаточно большое количество дорог, которое несколько лет назад была передано в управление ОГА. Поэтому, пока мы отвечаем за эту категорию дорог, которые получают соответствующую субвенцию из государственного бюджета, — сказал заместитель председателя облгосадминистрации.

Для получения данной субвенции первым шагом должно стать согласование перечня дорог, в соответствии с суммой, полученной из Государственного агентства автомобильных дорог Украины, поскольку именно оно является распорядителем средств этой субвенции.

— Мы эту работу провели еще в начале февраля. Вместе с депутатами областной комиссии определили перечень территорий, которые будут получать средства субвенции. И мы думаем, что в ближайшее время уже получим от председателей территориальных общин проекты с соответствующими экспертизами. И тогда, мы сможем перейти ко второму этапу, а именно строительству этих дорог, — отметил Игорь Кузьмин.

По его словам, в этом году были выделены средства около 18 территориальным общинам на строительство дорог, имеющих значение для соответствующей территории. То есть, за следующие два-три года будет возможность построить или капитально отремонтировать дороги в ТГ.

Пресс-релиз