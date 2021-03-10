Иван Тертель, возглавляющий Комитет госбезопасности Беларуси, сделал заявление, что из Украины на территорию Беларуси якобы переправлялись «большие партии, огромные партии оружия».

Об этом он сказал в эфире канала «Беларусь 1».

Силовик утверждает, что оружие поступало якобы с целью расшатывания ситуации в Беларуси. Он также добавил, что обладает информацией, якобы оружие было приспособлено для планировавшихся террористических актов «как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения».

По его формулировкам, на территории Украины скрывались неизвестные представители радикальных группировок из Беларуси.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал агрессивные «вбросы». Он назвал слова главы КГБ несвязным бредом, запущенным в инфополе, чтобы сплотить свой народ перед внешним врагом.

— Полная чушь, которая уже не первый звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об «оружии из Украины». Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом, — ответил Олег Николенко на инсинуации белорусского КГБ.

Ранее НикВести сообщали, что белорусский офицер Игорь Макар, обнародовавший записи разговоров председателя КГБ Беларуси про планирование убийства Павла Шеремета, рассказал, что еще в 2012 году украинские спецслужбы были уведомлены о подготовке такого преступления.