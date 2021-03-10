Конфликт между странами назрел из-за искусственного острова под названием Линеттхольм, который строится рядом со столицей Дании Копенгагеном.

Об этом пишет Корреспондент.

По плану, остров должен появиться недалеко от Эресуннского моста, который соединяет Копенгаген со шведским городом Мальме. Обсуждение проекта назначено на март 2021 года. Однако в Сконе выступили против строительства. Власти предположили, что остров повлияет на окружающую среду.

— Эресунн — это узкий пролив с прекрасным экологическим балансом. Мы обязаны поддерживать его в здоровом состоянии. Здесь есть риск заражения и сокращения притока воды в проливы. Балтийское море уже находится не в лучшем состоянии, поэтому мы не хотим ни малейших изменений, — заключили в службе водоснабжения Сконе.

Эксперты поддержали опасения шведской стороны. Они отметили, что недвижимость на опасном острове не сможет решить жилищный вопрос, так как из-за высокой стоимости она будет доступна только обеспеченным покупателям. Некоторые из специалистов также обратили внимание на состояние имеющего выход в Атлантический океан пролива, который страдает от загрязнений, и предположили, что строительство острова усугубит проблему.

Однако представители компании By&Havn, которая планирует строительство, не согласились с критическими заявлениями. Они отметили, что тщательно изучили влияние острова на окружающую среду, и назвали возможные последствия незначительными. В By&Havn также подтвердили, что ознакомились с заявлениями шведской стороны, и пообещали наладить диалог с соседями.

Напомним, Польша намерена соорудить искусственный остров в Вислинском (Калининградском) заливе.