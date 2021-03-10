Первым штатом США, власть которого позволила вакцинацию от коронавируса с 16-летнего возраста, стала Аляска. Теперь несовершеннолетние с этого возраста там смогут получить прививки.

Об этом сообщил губернатор штата Майк Данливи в Twitter.

— Решение вступает в силу немедленно... Это является важным шагом вперед в рамках наших усилий по преодолению вируса, - написал он.

Как пишет газета The New York Times, отныне каждый, кто живет или работает в этом штате и кому исполнилось 16 лет, может получить прививку от коронавируса.

По данным издания, на Аляске уже вакцинировали 16% населения. Это наивысший показатель в США.

Напомним, что в мире с начала появления вакцин сделали уже 312 миллионов прививок против коронавируса. Вакцинация началась уже в 116 странах.