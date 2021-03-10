Херсонский городской совет признал бездомных котов частью экосистемы города Херсон, решение было принято на основании соответствующей петиции.

По проект решения на сессии горсовета проголосовали 30 из 35 присутствующих депутатов, пишет «Новое время».

— Мы должны относиться к кошкам нормально, по-человечески, - аргументировали свое решение херсонские депутаты.

Электронную петицию о признании котов частью экосистемы города Херсон зарегистрировала местная зоозащитница Юлия Коновальчук. Петиция набрала необходимые 250 голосов за 20 дней.

В своей петиции она просит рекомендовать обслуживающим коммунальным учреждениям, ОСМД не мешать котам охотиться на грызунов и не закрывать их в подвальных помещениях.

— Коты в городах жили и будут жить, вопрос только в нашем отношении к ним. Чтобы уличные коты могли спокойно пережить зиму, греться в подвалах без риска быть замурованными, нужно признать котов частью экосистемы города и предоставить им соответствующую защиту. Вместе с этим нужно уделить внимание гуманному регулированию численности кошек, их стерилизации, а также вакцинации, регистрации, - говорится в петиции.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета признали котов частью экосистемы города и разрешили открывать слуховые окна в подвалах домов, чтоб животные смогли там зимовать.