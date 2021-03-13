Главой новообразованного политсовета партии «Слуга народа» стал глава фракции Давид Арахамия. Его заместителями стали четыре представителя политсилы.

Об этом сообщила его народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

— Только что на первом заседании новообразованного Политсовета Слуги народа избрали главой Политсовета Давида Арахамию, — написала Евгения Кравчук.

Заместителями Давида Арахамия стали Евгения Кравчук, заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, нардепы от «Слуги народа «Андрей Мотовиловец и Вадим Галайчук. Секретарем будет народный депутат от политсилы Анатолий Остапенко.

По словам Евгении Кравчук, еще восьмерых заместителей выберут на следующих заседаниях. В общем, в политсовет Слуги народа войдут 73 политика.

Напомним, президент Владимир Зеленский на съезде заявил, что партия «Слуга народа» постепенно очищается от случайных людей.