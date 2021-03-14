Соединенные штаты Америки преодолели отметку в 100 миллионов прививок от коронавируса — впрочем, пока речь идет о количестве уколоть доз, а не 100 миллионов вакцинированных людей.

Об этом пишет Европейская правда.

По последним данным центров контроля и предупреждения заболеваний, в стране на конец дня 12 марта сделали 101,1 миллиона прививок. В среднем в США делают 2 миллиона прививок в день.

Полностью вакцинированы более 35 миллионов американцев, что составляет 10,5% всего населения страны.

Около 66 миллионов — примерно 20% населения — получили хотя бы одну дозу. Среди людей в возрасте 65 лет и старше полностью вакцинирован уже каждый третий.

На следующей неделе США неожиданно преодолеют и следующую отметку — 100 миллионов вакцинированных людей. Такую цель поставил президент Джо Байден на свои первые 100 дней работы, но на практике это произойдет гораздо быстрее.

По расчетам, США хватит доступных вакцин для того, чтобы предложить прививки всему взрослому населению к лету 2021 года.

Напомним, лидеры пяти стран-членов Еропейского союза призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения справедливого распределения вакцин в блоке.