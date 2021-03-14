В нескольких городах Германии днем 13 марта собрались акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений.

Об этом уведомляет Европейская правда.

В Дрездене на улицы вышли несколько сотен человек-сторонников движения Querdenken, что объединяет коронаскептиков, крайне правых и антивакцинаторов — несмотря на то, что суд запретил демонстрации в связи с эпидемией.

Многие люди вышли без масок с лозунгами «Пандемия закончилась» и подобными. Сотни людей вышли также в Штутгарте, с лозунгами «С нас хватит». В полиции сообщили, что количество участников существенно превышает заявленные 750 человек, и что более 80% — без масок.

Акция из нескольких тысяч людей начала собираться и в Мюнхене, перед парламентом Баварии, но полиция почти сразу вмешалась.

— Полиция прекратила демонстрацию, так как участники не соблюдались необходимые требования, — сообщил представитель полиции.

О задержанных или пострадавших не сообщается. Около 2000 человек вышли в Дюссельдорфе, там протестующих пешеходов дополнительно сопровождали около 100 автомобилей.

Напомним, в Германии локдаун продлили до 28 марта, однако некоторые ограничения были сняты.