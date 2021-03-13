Со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов во Львове переходят на дистанционное обучение. Соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Он предложил учителям использовать этот день для организации дистанционного учебного процесса.

— Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют, с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время создавать людям еще больше проблем, — написал Андрей Садовый.

Мэр Львова также отметил, что в области очень плохая динамика по росту количества положительных тестов и особенно — госпитализации. Ежедневно в больницы попадает гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад.

— Мы все вместе должны оборвать цепь заболевания. И это касается не только школьников. Я прошу всех львовян быть ответственными перед собой и своими семьями. Громкие вечеринки, банкеты и праздники — это вещи, без которых можно обойтись, — отметил Андрей Садовый.

Как сообщалось ранее, Львовская область приближается к показателям красной карантинной зоны из-за резкого увеличения числа инфицированных и заполненность COVID-больниц.