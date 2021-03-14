За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России десять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС.

— В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - сказано в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

— В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом населенного пункта Южное, российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет, - сообщают в штабе.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, что неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.