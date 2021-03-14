По данным Министерства здравоохранения, в очередь на вакцинацию в Украине записались почти 250 тысяч человек.

Как говорится в сообщении Минздрава в Facebook, это предварительная запись, которая не означает, что вакцинировать будут именно в таком порядке.

Сообщается, что по состоянию на 13 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 украинцев. Также сообщается, что на сегодня вакцинация проводится 90 мобильными бригадами по иммунизации.

Напомним, что на протяжении 13 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 150 жителям Николаевской области. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата в регионе получили 1779 человек.