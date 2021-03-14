С понедельника, 15 марта, из-за темпов распространения коронавируса в более чем половине регионов Италии закроются магазины, рестораны и школы.

Об этом пишет Радио Свобода.

Власти ожидают, что новые ограничения удастся отменить после католической Пасхи, которая отмечается в этом году с 3 по 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими. Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег соотечественников от новой вспышки эпидемии COVID-19.

Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Сейчас Италия снова вынуждена сдерживать быстрое распространение инфекции. Итальянския власти объявили, что число жертв COVID-19, или болезней, обострившихся в результате эпидемии коронавирусной инфекции, составило 100 тысяч. Этот показатель — второй в Европе после Великобритании (125 тысяч).

Напомним, на протяжении 13 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 150 жителям Николаевской области. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата в регионе получили 1779 человек.