Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Об этом пишет BBC.

— Решение о временном прекращении использования вакцины AstraZeneca против COVID-19 базировалось на новой информации из Норвегии, которая появилась вчера поздно вечером. Это превентивный шаг, - заявил министр здравоохранения Стивен Донелли.

Издание отмечает, что накануне Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех новых случаях образования тромбов у взрослых после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

В заявлении для СМИ AstraZeneca сообщила, что анализ данных о безопасности, который охватывает более 17 млн введенных доз вакцины, не предоставил никаких доказательств повышенного риска тромбоза.

— На самом деле, зафиксированное количество таких случаев для вакцины AstraZeneca не превышает количества, которое могло бы возникнуть естественным путем у невакцинированного населения, - заявили в компании.

Напомним, что троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.