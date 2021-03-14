Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Об этом пишет BBC.
— Решение о временном прекращении использования вакцины AstraZeneca против COVID-19 базировалось на новой информации из Норвегии, которая появилась вчера поздно вечером. Это превентивный шаг, - заявил министр здравоохранения Стивен Донелли.
Издание отмечает, что накануне Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех новых случаях образования тромбов у взрослых после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca.
В заявлении для СМИ AstraZeneca сообщила, что анализ данных о безопасности, который охватывает более 17 млн введенных доз вакцины, не предоставил никаких доказательств повышенного риска тромбоза.
— На самом деле, зафиксированное количество таких случаев для вакцины AstraZeneca не превышает количества, которое могло бы возникнуть естественным путем у невакцинированного населения, - заявили в компании.
Напомним, что троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
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Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Об этом пишет BBC.
— Решение о временном прекращении использования вакцины AstraZeneca против COVID-19 базировалось на новой информации из Норвегии, которая появилась вчера поздно вечером. Это превентивный шаг, - заявил министр здравоохранения Стивен Донелли.
Издание отмечает, что накануне Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех новых случаях образования тромбов у взрослых после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca.
В заявлении для СМИ AstraZeneca сообщила, что анализ данных о безопасности, который охватывает более 17 млн введенных доз вакцины, не предоставил никаких доказательств повышенного риска тромбоза.
— На самом деле, зафиксированное количество таких случаев для вакцины AstraZeneca не превышает количества, которое могло бы возникнуть естественным путем у невакцинированного населения, - заявили в компании.
Напомним, что троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.