На авиабазе польского города Повидз впервые совершил посадку американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на пресс-службу командования ВВС США в Европе.

Самолет совершил посадку 12 марта на 33-й польской авиабазе для дозаправки. В рамках миссии его сопровождали шведский истребитель JAS-39 Gripen, польский F-16 и датский F-16.

В рамках полета бомбардировщик впервые в Европе испробовал механизм быстрой дозаправки самолета с включенными двигателями и экипажем внутри. Такой способ позволит самолетам быстрее разворачиваться на определенной местности и добираться до наиболее удаленных точек мира.

— Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место, - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Гарригиан.

Напомним, что в аэропорту Париж-Ле-Бурже жестко приземлился небольшой бизнес-самолет, который со сломанным шасси проехал «на животе» 800 метров, прежде чем остановиться.