В Еврокомиссии (высшем органе исполнительной власти Евросоюза) считают, что российский «Северный Поток-2» Европе не нужен.

Такое мнение высказал вице-президент ЕК Франц Тиммерманс в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, пишет hromadske.

Он отметил, что Еврокомиссия всегда на этом настаивала и считает проект ненужным для энергоснабжения ЕС.

— Но «Северный поток-2» существует. Еврокомиссия должна обеспечить использование «Северного потока-2» в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС, - подчеркнул Франц Тиммерманс.

Он отметил, что в соответствии с этими правилами российский трубопровод не должен ставить под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза.

Проект строительства газопровода Nord Stream 2 для поставок газа в Европу в обход Украины осуществляет российский «Газпром» совместно с ведущими энергетическими компаниями Германии, Франции и Австрии. Прокладывание труб в водах Германии возобновили с 5 декабря 2020 года после летней паузы из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. 6 февраля 2021 года прокладывание газопровода возобновили в Дании.

Сейчас из-за санкций ряд компаний отказывается сотрудничать с россиянами над строительством газопровода. Против строительства выступают также немецкие экологи.

На сегодняшний день «Северный поток-2» готов более чем на 95%. В случае его завершения Россия получит возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.

Напомним, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг считает, что проект газопровода «Северный поток-2» представляет угрозу в плане безопасности для Европейского союза.