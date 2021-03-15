Американская автомобилестроительная компания Tesla начинает терять контроль над важнейшими рынками на фоне продвижения другими крупными автопроизводителями конкурентоспособных моделей электромобилей.

Об этом свидетельствуют последние рыночные данные, пишет The Wall Street Journal.

Так, сейчас долю рынка в Tesla в США отвоевывает Ford Motor, который недавно выпустил свой первый электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе, на крупнейшем в мире рынке электрокаров, немецкий автоконцерн Volkswagen обогнал Tesla прошлого года. На других рынках, таких как Азия, Tesla пока сохраняет и даже увеличивает свою долю.

Издание пишет, что на Mustang Mach-E пришлось 12% всех электромобилей, которые поставили в США в феврале 2021 года. В то же время доля Tesla на рынке сократилась до примерно 69%, а в 2020 году составляла около 79%.

Покупатели в Западной Европе в 2020 году зарегистрировали около 98 тысяч машин Tesla, что примерно на 11% ниже показателя 2019 года, тогда как общее количество зарегистрированных электромобилей выросло более чем вдвое. Такие данные приводит Schmidt Automotive Research. Доля Tesla на рынке снизилась до почти 13% в 2020 году, годом ранее она составляла 31%.

Напомним, что от своих январских инвестиций в Биткоин компания Tesla, по оценкам, уже получила больше прибыли, чем от продажи электромобилей за весь прошлый год.