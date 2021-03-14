Партия «Слуга народа» может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении нардепа Александра Дубинского из своего состава.

Об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина в воскресенье, 14 марта.

— Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель, - сказал он.

Согласно новой редакции устава партии «Слуга народа», ее председатель может по собственной инициативе или по представлению структурного образования политсилы принять решение об исключении из членов партии.

Основанием для такого решения могут быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений высших руководящих органов партии, членство в другой партии, а также совершение действий, которые дискредитирует партию или наносят ей вред.

Как объяснил Корниенко, в случае с Дубинским поводом для его исключения из «Слуги народа» является нарушение устава «посредством проведения «своих» конференций и неповиновение руководящим органам партии».

При этом руководитель партии подчеркнул, что поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации «Слуги народа» решила, что Дубинский больше не является ее председателем, то «все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде».

По словам Александра Корниенко, конференция Киевской областной партийной организации состоялась в соответствии с новым уставом.

— Несмотря на то, что он (устав, - прим.) еще не зарегистрирован в Минюсте, он начинает действовать с момента его принятия на съезде. Дубинский признал действие нового устава, публично согласившись с тем, что он является членом Национального совета громад, - сказал он.

Согласно новому уставу, председатель партии может созвать конференцию по согласованию с руководителями политсовета и нацсовета громад, что и было сделано по требованию членов областной партийной организации. По словам Александра Корниенко, на конференцию собрались 15 из 25-ти человек, закрепленных за Киевским областным центром, был кворум, поэтому конференция легитимна.

Вместе с тем, председатель партии «Слуга народа» уточнил, что в течение 10 дней новый устав будет отправлен на регистрацию, но по реестрам в этот период председателем Киевской областной организации остается Дубинский.

— Мы надеемся, что он не будет осуществлять противоправных действий. С точки зрения высших руководящих органов партии для нас единственным руководителем Киевской областной организации является Андрей Мотовиловец и с ним будет налаживаться взаимодействие, - добавил он.

Напомним, 14 марта во время конференции ячейки партии «Слуга народа» в воскресенье Александра Дубинского лишили должности главы Киевской областной организации политсилы. Вместо него руководителем облорганизации Киевщины отныне будет Андрей Мотовиловец.