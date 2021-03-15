Озеро Бугаз в окрестностях Судака в оккупированном Крыму сильно обмелело и находится на грани исчезновения.

Об этом пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова, который посетил Бугаз 13 марта.

По его мнению, озеро стабильно теряет свой уровень и вскоре может полностью высохнуть. Он отмечает, что это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Говорит, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. Сейчас такая ситуация и на многих других водоемах полуострова.

— Право на благоприятную окружающую среду — одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Некогда живописное место — озеро Бугаз — яркий тому пример, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения, - говорит правозащитник.

«Крым.Реалии» пишут, что по информации краеведов, Бугаз питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода в озере, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

После аннексии Украина перекрыла канал, по которому вода из материковой части попадала на полуостров. Этим обеспечивали до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Напомним, что в Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.