Во Франции количество людей, которым сделали первую инъекцию вакцины от коронавируса, превысила 5 миллионов.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения заявило, что 241 814 человек получили первую дозу вакцины в субботу, а в целом таких людей уже 5 061 738 или 7,6% населения. Две дозы вакцины получили 2 236 066 человек.

Франция сообщила о 29 759 новых случаев COVID-19 за последние сутки против 25 229 в предыдущий день.

Количество людей, умерших от вируса в больницах, выросло на 169 до общего количества 64978, тогда как количество людей в отделениях интенсивной терапии выросло на 37 до 4070.

Франция занимает шестое по количеству случаев заболевания COVID-19 в мире, сразу после Великобритании.

Напомним, на протяжении 13 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 150 жителям Николаевской области. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата в регионе получили 1779 человек.