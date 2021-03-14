Народный депутат Александр Дубинский публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и дал ему 24 часа, чтобы ответить на вопрос о сегодняшнем решении киевской облорганизации партии «Слуга народа», которое политик считает «рейдерским захватом».

Об этом он сказал в прямом эфире на своем YouTube-канале, пишут НикВести.

— Я хочу публично обратиться к президенту, пользуясь этим эфиром, и задать ему очень простой вопрос: имеет ли он лично отношение к указаниям рейдерским путем захватить и зачистить киевскую организацию партии «Слуги народа», за руководство которой голосовали конкретные избиратели. Я даю президенту 24 часа, на ответ на этот вопрос, - заявил Александр Дубинский.

По словам нардепа, сегодня произошла «фактически попытка рейдерского захвата киевской областной организации отдельными функционерами партии «Слуга народа», которые воспользовались для этого изменениями в уставе партии на вчерашнем съезде 13 марта».

Александр Дубинский

Александр Дубинский добавил, что есть Киевская областная ячейка партии, у которой есть свой регистрационный номер и члены, которые зарегистрированы Минюстом.

— Вместо того, чтоб провести какую-либо легитимную операцию, какие-то люди по заданию аферистов проводят какую-то конференцию, о которой ни один из легитимных, из реестра Минюста, членов политсовета ячейки партии в Киевской области, ни я, не знают. Ни места, ни времени, ни даже повестки никто никому не сообщает, - подчеркнул Александр Дубинский.

Также он сообщил, что некие«товарищи» предлагали ему согласиться на определенные изменения — поставить «своего человечка» руководить организацией, «демонстративно отойти, при этом контролировать партию и фракцию в областном совете из-за угла».

Александр Дубинский утверждает, что с предложением не согласился. Также, по его словам, произошедшему сегодня должна быть дана правовая оценка.

Напомним, 14 марта во время конференции ячейки партии «Слуга народа» в воскресенье Александра Дубинского лишили должности главы Киевской областной организации политсилы. Вместо него руководителем облорганизации Киевщины отныне будет Андрей Мотовиловец.