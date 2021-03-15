За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал 13 обстрелов со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Пивденного террористы вели огонь из минометов 82 мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного — удовлетворительное.

Неподалеку Катериновки зафиксированы обстрелы из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Луганского боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Троицкого — еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Лебединского боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки и Опытного террористы применили подствольные гранатометы, а вблизи Песков — еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, что неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.