Власти Нидерландов минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию на сайте правительства.
Использование AstraZeneca приостановлено в качестве меры предосторожности в связи с обеспокоенностью из-за серьезных побочных эффектов. Речь о риске возникновения тромбоза.
В то же время в заявлении отмечается, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата пока нет. Власти ждут результатов расследования Европейского агентства лекарственных средств.
Напомним, что Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Власти Нидерландов минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию на сайте правительства.
Использование AstraZeneca приостановлено в качестве меры предосторожности в связи с обеспокоенностью из-за серьезных побочных эффектов. Речь о риске возникновения тромбоза.
В то же время в заявлении отмечается, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата пока нет. Власти ждут результатов расследования Европейского агентства лекарственных средств.
Напомним, что Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.