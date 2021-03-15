Власти Нидерландов минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию на сайте правительства.

Использование AstraZeneca приостановлено в качестве меры предосторожности в связи с обеспокоенностью из-за серьезных побочных эффектов. Речь о риске возникновения тромбоза.

В то же время в заявлении отмечается, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата пока нет. Власти ждут результатов расследования Европейского агентства лекарственных средств.

Напомним, что Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.