Министерство образования Афганистана в субботу, 13 марта, объявило об отмене решения запретить пение для девушек от 12 лет на публичных мероприятиях перед мужчинами — оно вызвало критику в соцсетях и среди правозащитников.

Об этом со ссылкой на заявление министерства сообщает hromadske.

В министерстве уточнили, что распоряжение о запрете пения для девушек принял департамент образования столицы Кабула, и оно «не отражает официальную позицию и политику» ведомства.

В то же время там отметили, что расследуют причину принятия решения и будут принимать надлежащие меры по завершении проверки. А еще — подчеркнули, что поддерживают право всех учащихся на участие в любых массовых мероприятиях.

Напомним, о запрете девушкам в возрасте от 12 лет петь на массовых мероприятиях, где присутствуют мужчины, стало известно 10 марта. Новое правило должно было распространяться на все школы во всех провинциях страны. То есть девушкам позволяли бы петь на публичных мероприятиях, только если все присутствующие — женщины.

В министерстве тогда заявляли, что такое решение было принято после жалоб от родителей и учеников из-за «большой нагрузки в школе». Сообщалось также, что мужчинам запретили учить девушек петь, а за соблюдение запрета ответственными были директора школ.