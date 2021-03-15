Депутат Николаевского городского совета Александр Медведев заявил, что существующее в городе коммунальное предприятие «Капитальное строительство Николаева» существует за деньги налогоплательщиков, но при этом никто не знает, чем занимаются его сотрудники.

Об этом Александр Медведев заявил в пятницу, 12 марта, во время заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета.

Депутат рассказал о штатной структуре этого предприятия: директор, заместитель директора, ведущий юрист, начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер, 2 бухгалтера, начальник производственного отдела, ведущий инженер, инженер по проектно-сметной категории, инспектор по кадрам, инженер охраны труда, начальник отдела технического надзора строительства, 2 инженера технического надзора и уборщик.

— А когда я начал задавать вопрос, а что же они делают, эти все люди? Никто не смог мне ответить, - отметил Александр Медведев.

Он сообщил, что это предприятие создавалось при 6-й каденции Николаевского городского совета, когда заместителем мэра по строительству был Владимир Гуллер. Но с тех пор законодательство напрочь изменилось.

— Раньше это предприятие было сделано для работы по техническому надзору за всем строительством, которое ведется в городе. Им платили 1,5% от каждого договора. Сейчас изменилось законодательство, все эти работы проводятся на тендерной основе или по упрощенной процедуре. И это коммунальное предприятие, мягко говоря, просто ест наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, - рассказал Александр Медведев.

Директором КП «Капитальное строительство Николаева» является Бездольный Дмитрий Сергеевич. На сайте Николаевского городского совета указывается, что целями деятельности КП является проведение комплексной застройки города согласно Генерального плана и так далее, выступая при этом заказчиком работ. Однако стоит отметить, что в мэрии существует Управление капитального строительства, которое фактически является заказчиком работ по строительству и ремонту на объектах коммунальной собственности в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутат горсовета Сергей Кантор предложил объединить управления мэрии в департаменты под руководством заместителей Сенкевича.