В Нидерландах тысячи людей вышли на улицы города Гаага на акцию протеста против жесткого локдауна. Полиция разогнала демонстрантов с помощью дубинок и водометов.
Как сообщает ВВС, в центре города собрались около двух тысяч человек.
После того, как протестующие отказались разойтись и соблюдать социальную дистанцию, полиция применила дубинки и водометы.
Власти установили лимит в 200 человек для протеста в районе Маливельд у центрального вокзала города и недалеко от парламента Нидерландов, но полиция заявила, что количество людей было больше.
Поезда в город были остановлены на некоторое время, чтобы не допустить присоединения к демонстрации большего числа людей.
По сообщениям местных СМИ, полиция задержала нескольких человек.
В соцсетях распространилось видео, как полицейские бьют дубинками человека на земле. Полиция заявила, что он напал на них с палкой.
Вскоре в полиции заявили, что был произведен предупредительный выстрел, когда полицейские разгоняли демонстрантов. В заявлении говорится, что инцидент расследуется.
Напомним, что власти Нидерландов минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
В Нидерландах тысячи людей вышли на улицы города Гаага на акцию протеста против жесткого локдауна. Полиция разогнала демонстрантов с помощью дубинок и водометов.
Как сообщает ВВС, в центре города собрались около двух тысяч человек.
После того, как протестующие отказались разойтись и соблюдать социальную дистанцию, полиция применила дубинки и водометы.
Власти установили лимит в 200 человек для протеста в районе Маливельд у центрального вокзала города и недалеко от парламента Нидерландов, но полиция заявила, что количество людей было больше.
Поезда в город были остановлены на некоторое время, чтобы не допустить присоединения к демонстрации большего числа людей.
По сообщениям местных СМИ, полиция задержала нескольких человек.
В соцсетях распространилось видео, как полицейские бьют дубинками человека на земле. Полиция заявила, что он напал на них с палкой.
Вскоре в полиции заявили, что был произведен предупредительный выстрел, когда полицейские разгоняли демонстрантов. В заявлении говорится, что инцидент расследуется.
Напомним, что власти Нидерландов минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.