В Нидерландах тысячи людей вышли на улицы города Гаага на акцию протеста против жесткого локдауна. Полиция разогнала демонстрантов с помощью дубинок и водометов.

Как сообщает ВВС, в центре города собрались около двух тысяч человек.

После того, как протестующие отказались разойтись и соблюдать социальную дистанцию, полиция применила дубинки и водометы.

Власти установили лимит в 200 человек для протеста в районе Маливельд у центрального вокзала города и недалеко от парламента Нидерландов, но полиция заявила, что количество людей было больше.

Поезда в город были остановлены на некоторое время, чтобы не допустить присоединения к демонстрации большего числа людей.

По сообщениям местных СМИ, полиция задержала нескольких человек.

В соцсетях распространилось видео, как полицейские бьют дубинками человека на земле. Полиция заявила, что он напал на них с палкой.

Вскоре в полиции заявили, что был произведен предупредительный выстрел, когда полицейские разгоняли демонстрантов. В заявлении говорится, что инцидент расследуется.

Напомним, что власти Нидерландов минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.