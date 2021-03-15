За последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

— Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 — наибольшее количество с начала пандемии в Украине, — сказано в сообщении.

Как пишут в пресс-службе президента, по словам Дениса Шмыгаля, это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости.

— В Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных — 17 994. Больше всего их в Киеве — 44 600, — также отмечают в сообщении.

Согласно данным, среди лидеров также Винницкая (15133) и Черновицкая (14220) области. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных.

12 марта сообщалось, что Ивано-Франковская область лидирует среди украинских регионов по количеству пациентов, находящихся в стационарах, загруженность больниц и коек с кислородом – более 84%.