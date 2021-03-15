Российский фонд прямых инвестиций заявил, что после получения одобрения регулятора ЕС производство вакцины «Спутник V» в Европе возможно в Италии, Испании, Франции и Германии.

Об этом пишет Европейская правда.

— Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт для таких переговоров. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V», — заявили в фонде.

В сообщении отмечается, что в данный момент ведутся переговоры с рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС.

— Это позволит начать активные поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки, — заявили в РФПИ.

Ранее сообщалось, что в Венгрии, закупившей «Спутник V», рекордное число новых случаев коронавируса.