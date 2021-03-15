В здании Херсонского городского совета деревянные двери в рабочих кабинетах чиновников заменят на стеклянные.

Об этом пишет местное издание МОСТ.

Издание отмечает, что основная особенность этих дверей — они стеклянные и прозрачные. За чей счет меняют двери пока неизвестно, поскольку, по информации издания, в веб-портале «Е -дата» и в электронной системе публичных закупок Prozorro отсутствует какая-либо информация о данной закупке.

Напомним, что глава облсовета Анна Замазеева хочет заменить печатные материалы для комиссий и сессий планшетами.