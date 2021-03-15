Чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда, который недавно стал фигурантом скандала с погоней полиции, написал заявление об увольнении.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Игорь Бурда отметил, что ситуация, которая с ним произошла, — большое недоразумение, извинился перед общественностью и заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть к себе доверие.

— Сегодня написал заявление на увольнение. Вся эта ситуация большое недоразумение. Однако я решил покинуть пост, чтобы не подставлять команду, чтобы деятельность нашей команды не оценивалась через призму могу поступка. Я не хочу подводить людей, которые в меня поверили. Признаю, что поступил неправильно. Приношу извинения всем, кому мог наносить вред. Сделаю все, чтобы вернуть доверие к себе. Ведь я действительно хотел и до сих пор хочу работать и приносить пользу, — написал Игорь Бурда.

Напомним, что он работал главным специалистом управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации.

Как сообщалось, узнав об инциденте, глава облгосадминистрации Виталий Ким потребовал от Игоря Бурды написать заявление об увольнении.

Как известно, в пятницу вечером, 12 марта, в Николаеве несколько автомобилей патрульной полиции устроили погоню за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от правоохранителей. В итоге несколько автомобилей патрульной полиции задержали Range Rover на улице Никольской в районе пересечения с Соборной. Водитель, которым оказался Игорь Бурда, вышел из авто и попытался «договориться» с патрульными, однако из этого ничего не получилось. Как пишет издание «Новости-N», в ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

Ранее Игорь Бурда был помощником народного депутата от «Слуги народа» Игоря Копытина. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Посіпаки», который собирает данные о помощниках нардепов с сайта Верховной Рады Украины, даже если те перестали быть ими.

Примечательно также, что на местных выборах в 2020 году Игорь Бурда, будучи помощником Игоря Копытина, баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа». На специально созданной под выборы странице в Facebook «Політичний діяч - Бурда Ігор Володимирович» опубликована видеозапись под названием «Рабочий день Игоря Бурды», в котором тот, находясь в приемной Игоря Копытина в Центральной райадмиинстрациии Николаева, рассказывает о своей работе помощника нардепа.

После инцидента народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Копытин, избранный по мажоритарному округу в Николаеве, открестился от своего помощника.

Напомним, больше месяца назад Виталий Ким потребовал увольнения начальника областного управления капитального строительства Ильи Лукина, однако тот работает в ОГА до сих пор.