В понедельник, 15 марта, в состав Военно-морских сил Украины передали опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как рассказал министр обороны Андрей Таран, эти ракетные комплексы, которые были изготовлены конструкторским бюро «Луч», значительно усилят способности украинской армии в регионе Черного и Азовского морей. В ВМС Украины уже сформировали соответствующий подраздел.

— Благодаря совместной работе ... удалось изготовить вооружения нового поколения, что повысит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание — замкнуть «Нептуны», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря, — отметил Андрей Таран.

Ракетный комплекс «Нептун» предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года.

Комплекс оснащен крылатыми ракетами, способными осуществлять полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы — до 300 км. Автоматическое определение и захвата цели происходит на расстоянии до 50 км.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран 23 августа, подписал приказ о взятии нового ракетного комплекса «Нептун» на вооружение Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс «Нептун». Этот ракетный комплекс является одним из приоритетных видов вооружения для экспорта для Украины.