Сегодня, 15 марта, часть украинских моряков-членов экипажа судна Volgo Balt 179, затонувшего в Черном море у берегов Румынии, выписали из больницы Констанцы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Состояние здоровья моряков — удовлетворительное. Еще двух членов экипажа планируют выписать завтра после завершения лечебно-профилактических процедур.

В МИД отмечают, что всех выписанных моряков разместили в гостинице, обеспечив их всем необходимым. В отеле они будут находиться до завершения всех процедур, связанных с возвращением домой.

Посольство уже выдало всем украинским гражданам свидетельства на возвращение в Украину. Сотрудники посольства находятся вместе с моряками.

Как сообщалось ранее, сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Черном море около берегов Румынии. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что при крушении судна погибли двое граждан Украины. Позже стало известно, что на затонувшем в Черном море сухогрузе Волго Балт 179 были моряки из Одессы, Белгорода-Днестровского, Херсона и Николаева.