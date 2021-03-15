Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится на больничном, так как у него диагностировали коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому «зрада» отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!, - сказал Виктор Ляшко.

При этом он также отметил, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.

Сейчас санврач находится на больничном до:

1) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

2) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты постановки

материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;

3) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Напомним, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай допускает, что из-за роста количества больных коронавирусом регион может попасть в «красную» зону карантина уже к концу марта.