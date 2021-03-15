Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом. Две недели назад ему ввели первую дозу прививки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», — пояснил Виктор Ляшко, почему он заболел после вакцинации.

По его словам, клинические исследования показывают, что эффективность вакцины после введения однократной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день после прививки. В течение этого периода уровень антител сохраняется с минимальным снижением.

«У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется», — добавил чиновник.

Он также выразил уверенность, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич сделал прививку от COVID-19.