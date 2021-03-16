Фракция «Слуга народа» вводит собственную систему аккредитации журналистов на свои мероприятия, сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Об этом пишет УНИАН.

— Мы переходим на системную деятельность, у нас будет создан медиа-центр, медиа-пространство. Мы запускаем процесс аккредитации, он будет проходить в ближайшие 2-3 недели. Завтра мы официально сообщим изданиям всем по каналам коммуникации, что будет входить в аккредитационной заявку, какие будут результаты аккредитации для каждого СМИ, сколько мы будем давать удостоверений или доступов, — пояснил Александр Корниенко.

По словам Корниенко, эта аккредитация направлена на «улучшение нашего взаимодействия».

— Аккредитация позволит нам сразу планировать работу наших импровизированных медиа-центров. Мы всегда будем знать, что у нас 40-50 журналистов с выданными удостоверениями и, соответственно, мы должны рассчитывать на такое количество посадочных мест в зале, — сказал депутат.

Он добавил, что те, кто занимается журналистикой, а не «партийной пропагандой», всегда желаемые гости на мероприятиях СН.

— Мы сможем для себя понимать, к нам пришла пресса или активисты различных партий, или представители подсанкционных каналов, что также бывало. Мы будем эту деятельность делать прозрачной, — сказал Александр Корниенко.

Напомним, народного депутата Александра Дубинского исключили из членов политической партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.