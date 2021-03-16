В зоне боевых действий на Донбассе боевики прошедшие сутки, 15 марта, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-штаб операции Объединенных сил.

В пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное на Приазовьи боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Лебединского и Трудовского боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи поселка Гнутово использовали ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки — стрелковое оружие. Возле Южного боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков. По состоянию на 7:00 16 марта обстрелов не зафиксировано.

Всего с начала нового режима «перемирия» и до вечера 14 марта 2021 года мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 12 329 нарушений. В частности, 4 454 взрыва, 1 478 неопределенных пролетевших боеприпасов, 122 вспышки дульного пламени, 63 осветительные ракеты и не менее 6 212 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

Напомним, 15 марта, в Днепр на военном вертолете эвакуировали двух украинских военнослужащих, которых ранили на Донбассе. Они пострадали в результате взрыва мины.