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Польша и Канада решили не приостанавливать массовую вакцинацию населения от коронавируса препаратом от AstraZeneca.
Об этом пишет Укринформ.
— Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и как можно безопаснее, - отметил премьер Канады Джастин Трюдо.
Он пояснил, что канадские эксперты следят за тем, что происходит с конкретной партией вакцины AstraZeneca, которая поступила в Европу. По его словам, в Канаде вакцины из этой партии не используются.
В Польше заявили, что не обнаружили серьезных побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca.
— В некоторых странах указывалось на появление побочных последствий тромбоэмболии после прививки этой вакциной. В Польше не зафиксировано таких случаев, - рассказал заместитель главы Минздрава Вальдемар Краска.
Он отметил, что если Европейское агентство по лекарственным средствам решит приостановить прививки препаратом AstraZeneca, то Польша его выполнит.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напомнили о том, что на сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против COVID-19. Также Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не нашло доказательств связи между вакцинацией AstraZeneca и развитием тромбоза.
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Польша и Канада решили не приостанавливать массовую вакцинацию населения от коронавируса препаратом от AstraZeneca.
Об этом пишет Укринформ.
— Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и как можно безопаснее, - отметил премьер Канады Джастин Трюдо.
Он пояснил, что канадские эксперты следят за тем, что происходит с конкретной партией вакцины AstraZeneca, которая поступила в Европу. По его словам, в Канаде вакцины из этой партии не используются.
В Польше заявили, что не обнаружили серьезных побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca.
— В некоторых странах указывалось на появление побочных последствий тромбоэмболии после прививки этой вакциной. В Польше не зафиксировано таких случаев, - рассказал заместитель главы Минздрава Вальдемар Краска.
Он отметил, что если Европейское агентство по лекарственным средствам решит приостановить прививки препаратом AstraZeneca, то Польша его выполнит.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напомнили о том, что на сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против COVID-19. Также Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не нашло доказательств связи между вакцинацией AstraZeneca и развитием тромбоза.