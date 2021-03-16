Во французском регионе Бретань обнаружили новый штамм коронавируса, но данных о его потенциально большей заразности или опасности пока нет.

В министерстве здравоохранения Франции заявили, что первичный анализ не показал, что эта мутация является более тяжелой, пишет LB.ua.

В Минздраве также заявили, что новый вариант был обнаружен среди группы заболевших в больнице в Ланьйони.

Власть отнесла эту мутацию к категории подлежащих исследованию. По данным издания, в больнице Ланьйони обнаружили восемь случаев инфицирования новым штаммом. Он имеет девять мутаций в области, кодирующей белок. СМИ пишет, что среди пациентов якобы были люди с симптомами ковида, но отрицательными тестами.

— Сейчас проводится оценка вероятного воздействия этих генетических модификаций на отсутствие распознавания тестами на вирус, что приводит к ошибочному диагнозу, - сообщили органы здравоохранения.

Напомним, что все вирусы обладают способностью к мутациям, но только некоторые штаммы способны к большей заразности и вызыванию более тяжелого течения, чем у «оригинального» возбудителя.

Известно, что так называемый британский штамм коронавируса является более заразным, чем другие мутации. Также выделены бразильский и южноафриканский штаммы.

Напомним, что по последним данным, британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние.